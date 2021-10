PF, PM e Civil apreendem caminhão lotado de cigarros contrabandeados

Durante diligências de repressão aos crimes de contrabando e tráfico de drogas, realizadas nas estradas da região de Maringá nesta quinta-feira, equipes policiais, em ação conjunta no âmbito da Operação Hórus, prenderam duas pessoas envolvidas em transporte de cigarro ilícito de origem paraguaia, na cidade de Engenheiro Beltrão.

Durante as diligências, os policiais constataram que um caminhão era acompanhado de um segundo veículo de passeio, o que levantou suspeitas.

Ao abordarem o caminhão, o motorista tentou empreender fuga, mas foi contido pela equipe policial. Foi constatado que o caminhão carregava cerca de 800 caixas de cigarros estrangeiros, com valor estimado de R$ 2 milhões.

O motorista do veículo de passeio, que atuava como batedor, também foi preso, e ambos responderão pela prática do crime de contrabando. Os dois detidos pertencem a uma organização criminosa que atuava no transporte e comercialização de cigarros oriundos do Paraguai.

OPERAÇÃO HÓRUS

A Operação Hórus faz parte do Programa V.I.G.I.A. sendo Coordenada Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de coibir os crimes transnacionais.

Ela é realizada de forma integrada pela Receita Federal do Brasil (RFB), Polícia Federal (PF), Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e (COE – Comando de Operações Especiais / BOPE) da Polícia Militar do Paraná , Polícia Rodoviária Federal (PRF), Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) e Tático já Integrado de Grupos de Repressão Especial (TIGRE) da Polícia Civil do Paraná, Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) e Exército Brasileiro (EB) com apoio da Secretaria de Operações (SEOPI) do Ministério da Justiça.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Maringá