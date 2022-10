Mulher perde controle de direção, bate carro em árvore e fica inconsciente

A condutora de um VW/Fox, com placas de Peabiru, ficou inconsciente após perder o controle da direção e bater violentamente em uma árvore. O acidente ocorreu por volta das 19h desta segunda-feira, 17, na avenida Irmãos Pereira, esquina com a rua Santos Dumont, em Campo Mourão.

A vítima, de 40 anos, dirigia pela avenida, sentido Asa Leste, quando ao chegar no cruzamento com a rua Santos Dumont acabou perdendo o controle da direção. O carro subiu a calçada e bateu forte contra uma árvore, parando ao chocar-se no muro de uma residência. O veículo teve danos de grande monta.

O impacto foi tão forte que derrubou a árvore. A motorista perdeu os sentidos e foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu. Após receber os primeiros atendimentos no local ela foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro. A causa do acidente não foi apurada pela polícia.