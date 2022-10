Semana será chuvosa no Paraná, mas com volume menor do que a anterior

Apesar do tempo aberto nesta segunda-feira (17), a previsão para a semana é de chuva no Paraná, com a possibilidade inclusive de temporais. As chuvas, porém, terão menos intensidade do que na semana anterior. A previsão é de precipitações, nos próximos dias, principalmente durante o período da tarde, em todas as regiões do Estado, com o tempo ficando mais firme a partir de sábado (22).

As condições do tempo se repetem, com temperatura abafada e áreas de instabilidade que se deslocam do Paraguai e do Mato Grosso do Sul, conforme prevê o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Na região Sudoeste, a mais atingida pelos temporais da última semana, choveu em três dias o equivalente à média de todo o mês de outubro, mostra o Simepar, com o volume acumulado de 251,2 milímetros em Francisco Beltrão e de 272,9 milímetros em Clevelândia. A previsão é de um volume menor de chuvas para a região.

SEMANA

“Nesta segunda-feira (17), o tempo segue ainda com alguma condição de instabilidade e espera-se chuva mais para o período da tarde e à noite, com o tempo mais abafado. Em relação às temperaturas, com a tendência de se levar e esquentar um pouco mais com relação ao fim de semana”, diz o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Na terça-feira (18), aumenta a condição de umidade e calor em todo o Paraná. Com isso, também aumenta a presença de nebulosidade e há previsão de alguma chuva no Estado. O sol aparece entre nuvens em áreas mais ao Norte, mas as temperaturas, em média, seguem uma elevação mais lenta, devido à nebulosidade e à condição de chuvas.

A previsão de instabilidade segue na quarta-feira (19), mas o sol aparece mais no Estado. O tempo deve continuar um pouco abafado, principalmente à tarde, o que pode causar chuvas localizadas. De quinta para sexta-feira (20), cresce a instabilidade no Paraná, com novas áreas de chuvas e temporais que se desenvolvem a partir do Paraguai e Mato Grosso do Sul, avançando sobre o Estado.

ALERTA METEOROLÓGICO

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil envia, pelo celular, alertas de tempestade e outras condições de mau tempo para que a população possa se preparar. Para acessar o serviço, basta fazer o cadastro enviando um SMS com o número do CEP de sua residência para o número 40199.

Também é possível conferir, no site da Defesa Civil (AQUI), dicas de cuidados e precauções para tomar em cada tipo de desastre.

Fonte: Agência Estadual de Notícias