Mulher perde controle da direção e bate carro na parede de salão comercial

A motorista de um GM/Astra perdeu o controle do automóvel no início da noite desta segunda-feira, 06, e bateu forte contra a parede de um salão comercial, no jardim Santa Cruz.

O acidente ocorreu na rua Ana Teodoro de Lima, esquina com a rua Alcides Hauagge. Segundo as informações, o veículo transitava pela rua Ana Teodoro de Lima, quando ao chegar na esquina da rua Alcides Hauagge, a condutora perdeu o controle da direção, subiu a calçada e bateu na parede.

Com o impacto, o veículo provocou um buraco na parede. A mulher foi socorrida pelo Samu com dores no corpo. O veículo foi retirado do local por parentes da vítima, antes da chegada da Polícia Militar.