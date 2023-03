Retirada rotatória para liberação do 2º semáforo na Armelindo Trombini

A retirada da rotatória da Avenida Armelindo Trombini, nas proximidades do Caic, é mais uma ação para melhoria no trânsito na via rápida, que liga a área central a vários bairros da asa leste. No local já está instalado um semáforo, que será liberado com a conclusão do serviço de conserto e sinalização do pavimento.

É o segundo equipamento semafórico naquela via. O primeiro já está em funcionamento no cruzamento com a Rua Marfim, próximo do Ginásio JK. Também foram instaladas duas faixas elevadas, no prosseguimento da via, entre a UPA e Unidade de Saúde do Jardim Paulista.

Os semáforos e as faixas estão entre as medidas para maior segurança no trânsito naquela região da cidade, numa via onde há um tráfego intenso de veículos. “Continuam os estudos técnicos para instalação de mais faixas elevadas em outros locais”, explica o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Ireno dos Reis Pereira.