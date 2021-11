Mulher morre em violenta colisão no anel viário e dois filhos ficam feridos

Uma violenta colisão entre um GM/Tracker e um VW/Gol, causou a morte de uma mulher de 30 anos e ainda deixou feridos os dois filhos dela, menores de idade. A vítima foi identificada por Fabíola Pereira Mendes da Silva.

O acidente ocorreu na noite deste sábado, na BR-158, trecho no anel viário, em Campo Mourão, no trevo de acesso à comunidade Barreira das Frutas.

Segundo as informações, o veículo Gol, com placas de Araruna, onde viajava a mulher, os dois filhos e mais uma pessoa, trafegava pela estrada que cruza a rodovia, sentido Parque do Lago/Barreiro das Frutas.

Já o Tracker, placas de Maringá, seguia pela BR-158 e bateu violentamente no Gol, quando o mesmo atravessava a rodovia. Com o impacto o Gol tombou, ficando com as rodas para cima e o carro de Maringá pegou fogo.

Além da mulher que morreu no local, os dois filhos dela ficaram feridos, mas sem gravidade. O veículo de Maringá era ocupado por duas pessoas, que também precisaram ser encaminhadas ao hospital.

Todos foram atendidos por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros. Os socorristas tentaram reanimar a mulher por cerca de meia hora, mas ela não resistiu aos ferimentos. Os veículos tiveram danos de grande monta.