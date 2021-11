Homem é assassinado a tiros em CM

Um homem de 51 anos foi assassinado com tiros de pistola na noite deste sábado, em Campo Mourão. Roberto Aparecido Silva foi morto na rua Flamboyant, no Jardim Paulista. Foi o 18º homicídio do ano em Campo Mourão.

Segundo informações, duas pessoas em uma motocicleta de cor escura se aproximaram de sua residência, o chamaram e ao sair ele foi baleado. Ferido na cabeça e na virilha, Silva morreu no local.

Segundo as informações, a vítima estava com um filho de aproximadamente dois anos no colo, quando foi atacado. Por sorte a criança não se feriu.

A Polícia Militar e a equipe do Corpo de Bombeiros foram rápido ao local, mas o homem já estava morto. Próximo ao corpo, os policiais encontraram cápsulas de pistola 9mm. Os criminosos estão foragidos.