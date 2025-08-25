Mulher morre em colisão entre carro e van na rodovia PR-487

Um grave acidente envolvendo uma van e um VW/Gol, resultou na morte de uma mulher na rodovia PR-487, no trecho entre Campo Mourão e Luiziana. O acidente ocorreu na noite deste domingo, 24, a cerca de quatro quilômetros da fazenda Onça Parda.

Segundo informações repassadas no local, a van era ocupada por quatro pessoas da mesma família — o motorista de 60 anos, sua filha de 17, além de dois sobrinhos, uma adolescente de 15 anos e um jovem de 19. Eles seguiam em direção a Roncador, após participarem de uma competição de motocross, em Paranavaí.

Ainda conforme relato do condutor da van, o Gol teria saído de uma estrada vicinal, às margens da rodovia, atravessando a pista repentinamente. Ao tentar desviar, o motorista da van não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, o carro foi arrastado por cerca de 50 metros, e ambos os veículos saíram da pista, parando em um barranco. Por pouco, a van não tombou.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para o resgate. A passageira do Gol, identificada por Ana Rosa de Oliveira Mariano, 56 anoa, morreu ainda no local. O condutor do carro, gravemente ferido, foi retirado das ferragens e encaminhado ao hospital em Campo Mourão.

Na van, os quatro ocupantes saíram ilesos, sendo avaliados pelos socorristas, mas sem necessidade de encaminhamento médico.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve presente para registrar a ocorrência, enquanto equipes da Polícia Científica, do IML e da Polícia Civil iniciaram os trabalhos de investigação para apurar as causas exatas do acidente.