Jogos de Aventura e Natureza atraem grande público em Campo Mourão

Diversos locais de Campo Mourão estão recebendo, neste fim de semana, mais uma etapa dos Jogos de Aventura e Natureza, promovidos pelo Governo do Estado do Paraná em parceria com a Prefeitura de Campo Mourão. O evento reúne esportes inovadores e tradicionais, movimentando atletas, famílias e visitantes em um grande festival esportivo e de lazer.

Entre as disputas, novidades chamam a atenção do público mourãoense, como o Flag Football, modalidade derivada do futebol americano sem contato físico, e também atividades já conhecidas, como o CrossFit (Crossgames) e o skate. Todas as atrações foram gratuitas e abertas à participação da comunidade.

ATRATIVOS AO PÚBLICO

Para Isabelle Dorociaki, de Campo Mourão, que está acompanhando os jogos, a realização do primeiro evento de CrossFit neste nível na cidade é motivo de entusiasmo. “É uma oportunidade única para promover o esporte e fortalecer os laços entre os participantes e todos aqueles que vêm assistir, como é o meu caso. O mais interessante é ver também a participação de competidores de outras regiões, o que eleva a competitividade e a diversidade do evento”, destacou.

FLAG FOOTBALL

Janaína, da equipe Curitiba Silverhawks, explica ao público como funciona o Flag Football, modalidade que está tendo a segunda etapa do Campeonato Paranaense disputada em Campo Mourão. “O objetivo é conquistar território: o ataque tenta avançar, enquanto a defesa deve impedir a jogada retirando as fitas presas ao adversário. É uma forma segura e dinâmica de praticar o futebol americano”, explicou.

Durante a abertura oficial, na Praça Alvorada (Lar Paraná), o prefeito Douglas Fabrício ressaltou a relevância do evento. “O esporte é um instrumento poderoso para o bem, promovendo saúde, desenvolvimento intelectual e fomentando o turismo e a economia local. Eventos como este movimentam a cidade, geram emprego e fortalecem o convívio social, envolvendo desde crianças até idosos. Vamos incentivar, registrar e compartilhar esses momentos para mostrar a força de Campo Mourão no esporte, na saúde e no desenvolvimento”, afirmou. O prefeito também agradeceu ao governador Ratinho Júnior, à Secretaria Estadual do Esporte e às equipes locais pelo empenho na organização.

O Diretor de Inovação da Secretaria do Esporte do Paraná, Tiago Campos, destacou o impacto regional dos Jogos de Aventura e Natureza. “O governador Ratinho Júnior teve a visão de utilizar o esporte como motor de turismo, emprego e desenvolvimento econômico, e o secretário de Esportes Hélio Wirbiski tem sido fundamental em potencializar esses eventos. Só nesta edição, contamos com cerca de 6.000 atletas vindos de diversos municípios do Paraná e do Brasil, além da participação intensa das famílias locais”, enfatizou.

Encerrando o dia, o público que esteve na Praça Alvorada ainda pode acompanhar o Motorshow, que levou muita adrenalina e atraiu grande público com as manobras radicais do motocross freestyle.