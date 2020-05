Mulher morre de parada cardíaca após acidente

Uma colisão entre dois veículos da marca Fiat Uno, resultou em uma fatalidade, no início da noite de ontem, em Campo Mourão. A passageira de um dos automóveis, identificada por Maria de Jesus Souza, 64 anos, acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória após a colisão e morreu no local.

O acidente ocorreu por volta das 18h, na Perimetral Tancredo Neves, esquina com a rua São Paulo. A mulher viajava em um Fiat Uno Mille, que trafegava pela Tancredo Neves, sentido Coamo/Lar Paraná.

O motorista de 25 anos, teria “furado” o sinal vermelho do semáforo, conforme relatou o condutor do outro carro, um Fiat Uno Way. Ele contou que descia a rua São Paulo e o sinal estava aberto, quando atravessou a perimetral, vindo a atingir em cheio a lateral do Uno Mille.

Além da idosa que morreu no acidente, e o motorista de 25 anos, uma outra mulher também estaria no automóvel, mas foi embora em um mototaxi, antes da chegada das equipes de socorro e da Polícia Rodoviária Estadual.

Maria de Jesus foi atendida pelo Siate e Samu, mas acabou morrendo no local. O condutor do outro Fiat não se feriu.