Rotam prende rapaz por tráfico de drogas

Em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas, a equipe da Rotam prendeu um rapaz de 19 anos e apreendeu 1,3kg de maconha. A ocorrência foi registrada no inicio da noite deste sábado, no jardim Cidade Nova, em Campo Mourão.

Na residência em que o jovem mora, os policiais apreenderam ainda uma balança de precisão e R$ 75,00 em dinheiro.

“É mais um ponto de venda de entorpecente que derrubamos em Campo Mourão. Ao ver a viatura, ele passou a droga para outra pessoa que estava no veículo, a qual, segundo ele, é sua amásia”, contou o subtenente J.Silva, comandante da Rotam.

A mãe do jovem autorizou a busca na residência, momento em que os policiais localizaram a droga, o dinheiro e a balança de precisão. “Ele disse que está trabalhando, mas que acabou fazendo besteira ao trocar uma moto sem documentos pela droga. Ou seja, está iniciando no mundo do crime, e a mãe disse que espera que o filho apreenda a lição de que o crime não compensa.