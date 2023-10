Mulher morre atropelada por dois veículos na saída para Maringá

Uma mulher de 28 anos morreu atropelada por volta da 01h30 desta segunda-feira, 9, na rodovia PR-317, trecho urbano de Campo Mourão, na saída para Maringá. A vítima, identificada por Inês Romano Teodoro, morreu instantaneamente.

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas já encontraram a mulher sem vida. A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local, onde encontrou o motorista de um veículo VW/Saveiro, que também acabou se envolvendo no acidente.

Ele relatou que a vítima foi atropelada por outro veículo que não parou para prestar socorro. Com o impacto, a mulher foi jogada para a outra pista, caindo na frente do seu veículo que passou sobre o corpo dela.

Enquanto as equipes policiais prestavam o atendimento no local do acidente, a mãe da vítima chegou e passou mal ao ver e filha em óbito. Ela precisou ser encaminhada para a UPA pelo Samu. Após trabalho pericial das equipes da Polícia Civil e Cientifica, o corpo foi recolhido pelo IML.