Terceirona: Sport perde de virada em Prudentópolis

Em uma tarde de domingo muito chuvosa em todo o Estado do Paraná, o Sport Club Campo Mourão foi a Prudentópolis enfrentar a equipe da casa, em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Paranaense de Futebol – Terceira Divisão 2023, no Estádio Newton Agibert e acabou perdendo de virada, por 3 a 2.

O Leão iniciou bem, abrindo 2 a 0 no placar, com Carlos Juan e João Paulo. Mas acabou perdendo por 3 a 2 para a equipe local. Arthur Bessa marcou os três gols da equipe da casa.

O resultado deixa o Sport na terceira colocação do Grupo A, somando 3 pontos, com o próprio Prudentópolis assumindo a segunda colocação, agora com 5. O Batel lidera, com 7.

A tentativa de recuperação do Sport já pode vir na quinta-feira, dia 12, feriado, às 15h30, no Estádio Ulisses França, em Peabiru, contra o Iraty, equipe que ocupa a última colocação do grupo, com 2 pontos.

O Sport pode até terminar o turno na segunda colocação, desde que vença e o Prudentópolis não derrote o Batel fora de casa, confronto este que será disputado na quarta-feira, 19 horas, no Estádio Edison Carlos Schramm, em São Mateus do Sul.