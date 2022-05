Mulher fica gravemente ferida em acidente na área central de CM

Em mais um acidente de trânsito ocorrido no início da noite deste domingo, na área central de Campo Mourão, uma mulher ficou gravemente ferida. O filho dela de 12 anos e o esposo, que dirigia o veículo, também ficaram feridos.

O acidente ocorreu na avenida José Custódio de Oliveira, esquina com a rua Interventor Manoel Ribas. A família estava em um Ford Fiesta que trafegava pela avenida José Custódio de Oliveira, sentido Centro/Lar Paraná.

Ao chegarem no cruzamento, o motorista de uma Fiat Toro que descia a Interventor Manoel Ribas acabou cruzando a preferencial e batendo violentamente no Fiesta. Com a força do impacto, o veículo subiu a calçada e bateu no muro de uma residência.

Equipes do Siate e Samu foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas. A mulher de aproximadamente 35 anos, em estado mais grave, foi levada ao hospital Pronto Socorro pelo Samu.

O Siate atendeu o motorista e o garoto de 12 anos, que também foram hospitalizados com ferimentos generalizados. Na Fiat Toro havia três pessoas, mas elas não se feriram.