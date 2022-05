Empreendedora ensina como fazer renda extra usando somente o celular e Internet

Foi durante a pandemia que a empreendedora Daiane Garcia, 34 anos, encontrou uma forma de mudar de vida. Mãe de um bebê de 1 aninho, ela descobriu na Internet uma forma de mudar a sua realidade financeira!

“Já cheguei a ir ao mercado e ficar com medo de comprar algumas coisas porque o dinheiro poderia faltar”, conta ao lembrar-se dos momentos mais críticos financeiramente.

“Com a pandemia, conseguir um emprego formal estava muito difícil, então precisei encontrar uma alternativa para conseguir trabalhar em casa, e nos horários que se adequassem à minha rotina com o meu bebê e minhas tarefas domésticas. Foi então que conheci o mercado digital e comecei a ganhar dinheiro vendendo produtos físicos e digitais na web”, conta.

De acordo com Daiane, em cerca de sete meses as comissões com as suas vendas ultrapassam 90 mil reais. A experiência bem-sucedida fez a empreendedora se dedicar exclusivamente à área. E agora, o foco é auxiliar outras pessoas a darem o primeiro passo e entrar para o mercado digital. Em poucos meses, ela já ajudou mais de 500 pessoas a começarem as vendas e a ganhar dinheiro na Internet.

A única exigência para iniciar nesse trabalho é possuir um celular com internet e ter vontade de mudar de vida. A pessoa pode ter um emprego formal, aproveitar os seus horários livres e usar o trabalho no mercado digital como uma fonte de renda extra, ressalta Daiane.

A empreendedora destaca ainda a importância de fazer um treinamento com cerca de 160 vídeo-aulas de 5 a 10 minutos para montar todas as estratégias adequadas e entender o funcionamento do mercado digital.

“A pessoa não precisa aparecer e nem saber mexer nas redes sociais para começar a trabalhar no mercado digital. O treinamento vai te ensinar tudo do absoluto zero”, acrescenta.

Conforme Daiane, muitas pessoas incentivadas por ela a entrar nesse mercado são agradecidas por terem mudado a sua realidade financeira. “Não se trata de dinheiro fácil. É um trabalho honesto como qualquer outro, e quanto mais a pessoa se dedicar, maiores serão os seus resultados”, pontua.

No Instagram @eudaigarcia, a empreendedora dá dicas de como iniciar no mercado digital e comprova os resultados obtidos com as vendas. Interessados em saber mais podem contatar Daiane pelo WhatsApp: (41)99146-4840.