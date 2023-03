Mulher fica ferida em colisão entre carro e caminhão

Uma mulher condutora de um Fiat Palio ficou ferida após colisão com um caminhão, na rua Pioneiro Adinor Cordeiro de Souza, com a rua Alberto Taniguchi, no jardim Silvana, em Campo Mourão.

O acidente ocorreu no final da manhã desta terça-feira, 7. Segundo as informações, a mulher de 26 anos dirigia pela Pioneiro Adinor Cordeiro de Souza, quando foi surpreendida pelo caminhão no cruzamento com a rua Pioneiro Alberto Taniguchi.

O veículo Palio foi atingido na lateral, subiu a calçada e bateu no muro da empresa Demop. A motorista ficou ferida e foi atendida pelo Samu que a encaminhou ao hospital Pronto Socorro.

O Corpo de Bombeiros chegou a se deslocar ao local com o caminhão usado para desencarcerar vítima em ferragens, mas a mulher saiu sozinho do carro. O caminhão foi retirado da rua e teria sido colocado no pátio da Demop. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as causas do acidente.