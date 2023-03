Mulher mantida em cárcere privado é libertada, mas por medo, recusa denunciar marido

Uma mulher de Campina da Lagoa foi libertada de um cárcere privado nessa segunda-feira, mas por medo da reação do companheiro, não quis representar criminalmente contra ele na delegacia. O caso foi descoberto pela equipe da Secretaria de Assistência Social do município, quando chegou até a casa dela para entregar uma cesta básica e a encontrou trancada na residência.

A moradora alegou que seu marido sai para trabalhar e leva consigo todas as chaves da casa. A equipe da Polícia Militar foi ao local e constatou que a mulher estava trancada dentro da residência sem poder sequer abrir as janelas, que também eram cadeados.

Ela apareceu por uma pequena abertura na janela, que estava sem um vidro, e começou a chorar quando as assistentes chegaram. A mulher relatou a elas que o companheiro sai para trabalhar e tranca a casa levando todas as chaves para ela não sair, dizendo também que o objetivo é evitar ladrões.

Diante do desespero da mulher, a equipe policial pulou o portão que estava cadeado e arrombou a porta da casa para que a mulher pudesse sair. Em seguida foi arrebentado o cadeado do portão para acesso da equipe de assistência social para que pudessem conversar com a mulher.

Mesmo demonstrando certo alívio na hora em que saiu de casa, a mulher se recusou a acompanhar a equipe de assistência social demonstrando temor da possível reação do marido. Alegando também que não tem para onde ir, ela se negou a registrar queixa e solicitar medida protetiva. As equipes insistiram para que ela acompanhasse a assistência social para tentar uma solução imediata, porém ela se recusou.