Mulher fica ferida em acidente na rodovia PR 158

Uma mulher de 35 anos ficou ferida após o veículo Hyundai que ela dirigia ser atingido na parte traseira por uma picape Montana. A passageira do veículo de 30 anos também sofreu ferimentos leves.

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, na rodovia PR 158, na saída para Maringá, quase em frente a Parque de Exposições, em Campo Mourão. Segundo as informações, o Hyundai, placas de Goiânia, seguia sentido a Peabiru e ao reduzir a velocidade para passar por um quebra-molas foi atingido violentamente na traseira pela Montana, placas Mercosul.

Com o impacto, os dois veículos rodaram na pista. A motorista do Hyundai reclamava de fortes dores no pescoço e foi encaminhada ao Pronto Socorro pelo Siate.

A passageira teve ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. Já o motorista da Montana não se feriu. Os veículos tiveram danos de grande monta. O Corpo de Bombeiros se deslocou ao local com o caminhão ABTR pois havia informações de que a Montana teve um princípio de incêndio.