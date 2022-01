Saúde vai realizar testagem rápida em massa de Covid-19

O significativo aumento de casos positivados da Covid-19 nos últimos dias motivados pelas festividades e viagens de final e início de ano foi o assunto em pauta da reunião realizada na terça-feira (11), pelo Comitê Municipal de Gestão de Crise. Na semana passada, a UPA chegou a registrar 700 atendimentos em um dia.

O secretário municipal, Sérgio Henrique dos Santos, entende que não é caso de adotar nenhuma medida restritiva, no momento. “Mas vamos promover testagem rápida em massa da população, tendo em vista que o município vem recebendo muitos testes. E isso sem dúvida é uma medida que ajuda a fazer o diagnóstico mais rápido e consequentemente o tratamento”, argumentou.

A Secretaria de Saúde vai disponibilizar linha telefônica no Restaurar para o agendamento dos testes: (44) 3523-2548 (também por aplicativo de mensagens), nos horários das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas. “A ideia é agendar seis pessoas a cada 15 minutos”, informa o secretário.

Ele frisa que apesar do aumento de casos, a taxa de ocupação hospitalar está baixa, tendo em vista que a nova variante do vírus não atinge os pulmões, o que acaba não demandando a internação dos pacientes. “Ampliamos para outras unidades de saúde os atendimentos de pacientes com sintomas da Covid-19, visando à preparação do sistema de saúde para absorver em sua rede essa doença”, explicou.