Mulher fica ferida em acidente entre carro e moto

Bastou o comércio retomar as atividades, após quase um mês de fechamento por conta da pandemia de coronavírus, que os acidentes de trânsito voltaram a acontecer em Campo Mourão.

Na tarde desta sexta-feira, por volta das 15h30, uma jovem de 24 anos ficou ferida após colisão entre a moto que ela conduzia e um veículo Honda Fit. O acidente ocorreu no cruzamento da rua Araruna, com a avenida Jorge Walter.

De acordo com as informações, o motorista do automóvel dirigia pela rua Araruna, sentido Perimetral/Centro, enquanto a motociclista trafegava pela avenida, sentido Lar Paraná/Coamo.

O motorista, ao chegar no cruzamento, não viu a moto e acabou invadindo a preferencial, chocando-se contra a motociclista. A jovem caiu e sofreu alguns ferimentos. O condutor do veículo deixou o local, mas teria sido convencido por populares a retornar para prestar esclarecimentos à polícia.

Quando a Polícia Militar chegou, a moto já havia sido retirada do local. A condutora não é habilitada e foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro.