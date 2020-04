Unidades de Saúde terão horário diferenciado a partir de segunda-feira

Com o novo decreto que retoma, com restrições, as atividades no serviço público a partir da próxima segunda-feira, dia 20, as Unidades de Saúde terão uma escala de atendimento em dois turnos. Os horários foram estabelecidos de forma a obedecer carga horária de 6 horas ininterruptas.

No período da manhã, das 7h30 às 13h30, o atendimento será nas UBS do Cohapar, Lar Paraná, Cidade Nova, Modelo, Tropical, Centro Social Urbano, Vila Guarujá e distrito de Piquirivaí. Á tarde (das 12 às 18 horas),vão funcionar as UBS dos bairros Pio XII, Copacabana, Alvorada, Paulista e Damferi.

Vale lembrar que a UBS da Vila Urupês continua atendendo o dia todo, das 7h30 às 23 horas e a do Pio XII, das 17 às 23 horas. “Essa escala é uma forma de dinamizar o atendimento nesse período de pandemia, economizar EPIs usados pelos profissionais e diminuir a circulação, já que o servidor não tem que ir pra casa almoçar e retornar”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ele reforça que pacientes que tiverem sintomas de doenças respiratórias devem procurar atendimento na UPA, que funciona 24 horas.