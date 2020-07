Mulher fica ferida em acidente entre carro e carreta

Uma mulher de 45 anos ficou ferida em um acidente envolvendo o veículo VW/Gol, que ela dirigia e uma carreta, com placas de Pitanga. A colisão ocorreu por volta das 14h desta quarta-feira, na avenida Miguel Luiz Pereira, perímetro urbano de Campo Mourão.

De acordo com as informações, os dois veículos seguiam na mesma direção, sentido Lar Paraná/lanchonete Tio Patinhas. Sem perceber o Gol que seguia ao lado (devido ao chamado ‘ponto cego’), o motorista da carreta acabou passando para a outra pista e batendo na lateral traseira do automóvel.

Com o impacto, o veículo saiu da pista e parou no canteiro. A motorista sofreu ferimentos moderados e foi atendida pelo Siate. Ela foi levada ao hospital Pronto Socorro.