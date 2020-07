Lar dos Velhinhos fará rifa para o Dia dos Pais

Diante do grave quadro de coronavírus que assola o Lar dos Velhinhos Frederico Ozanan, em Campo Mourão, a instituição fará uma rifa para o Dia dos Pais com o objetivo de arrecadar recursos para compra de materiais de proteção.

A rifa será de uma cesta com produtos, no valor de R$ 5,00 reais cada nome. “Estamos aqui pedindo a colaboração de vocês, pois como muitos andam acompanhando, o Lar Dos Velhinhos Frederico Ozanan nas últimas semanas divulgou casos de covid 19 dentro da instituição, notícia essa que muito nos entristece pois queremos sempre o bem de todos que ali residem”, informa uma nota publicada pela diretoria no Facebook da instituição.

A nota declara que desta vez há a necessidade de materiais de proteção, como luvas descartáveis, jalecos descartáveis e máscaras cirúrgicas.

“Ficaremos extremamente gratos com a sua colaboração. Lembramos também que toda doação é bem-vinda, se você tem o interesse em doar alimentos, ou qualquer um desses itens também ficaremos agradecidos. Quem tiver interesse em adquirir comente o nome que deseja e nós passamos receber. O sorteio será realizado depois de todos os nomes serem vendidos.”

Mais informações pelo telefone (44) 3523 1605.