Mulher fica ferida ao ser atropelada no Lar Paraná   

Uma mulher de 57 anos sofreu ferimentos generalizados, ao ser atropelada por um veículo Ford Fiesta, placas de Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 21h desta terça-feira, na avenida John Kennedy, cruzamento com a Rua das Glórias, no Lar Paraná.

Segundo as informações, a vítima caminhava pela ciclovia, quando o motorista do Fiesta, ao fazer a travessia da via acabou provocando o atropelamento. Com o impacto, a mulher foi lançada no meio da rua e o para-brisa do veículo ficou trincado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a mulher encaminhada ao hospital Pronto Socorro com ferimentos pelo corpo e suspeita de fratura no crânio. Apesar da gravidade do acidente ela estava consciente.