Situação da Saúde será tema de reunião com novos prefeitos

A 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão deverá reunir nos próximos dias, os novos prefeitos e secretários de Saúde da região para uma videconferência com uma equipe da Secretaria de Estado da Saúde (SESA). Além de assuntos relacionados à covid-19 e a dengue, serão apresentadas informações sobre obras e recursos.

O chefe da 11ª Regional de Saúde, Eurivelton Wagner Siqueira disse que a reunião, no auditório da Regional de Saúde, deverá acontecer entre 18 e 22 de janeiro. “Estamos planejando uma acolhida aos novos prefeitos e secretários de Saúde da região, para uma reunião mista, onde queremos reunir o máximo de pessoas, entre prefeitos e secretários. O objetivo é que participem de uma videoconferência com a equipes da SESA”, disse ele.

Segundo Siqueira, por meio dessa videoconferência, a SESA pretende colocar todos os prefeitos e secretários de saúde a par da situação da pasta. “Serão tratados assuntos relacionados a obras, recursos, dengue, covid e vacinação. Só estamos aguardando a agenda da equipe de Curitiba”, afirmou.

No ano passado, segundo Siqueira, durante a eleição do Consórcio Intermunicipal de Saúde (Ciscomcam), os prefeitos presentes já receberam uma pasta inicial. “Agora essa pasta será incrementada com novos itens levantados pela equipe de Curitiba”, completa.