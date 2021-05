Mulher fica ferida ao capotar veículo na região

Uma mulher ficou ferida após capotar o veículo Ford Ka, que dirigia pela rodovia PR-472. O acidente ocorreu por volta das 15h20 de ontem, próximo ao Rio Caracol, entre Goioerê e Rancho Alegre do Oeste.

A vítima precisou ser removida de helicóptero ao hospital. Segundo as informações apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual, ela estava trafegando sentido Goioerê a Rancho Alegre do Oeste, quando perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, capotando em seguida.

A mulher, que mora em Goioerê, ficou presa às ferragens do veículo. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros de Goioerê foram mobilizadas para fazer o resgate, sendo necessário usar o desencarcerador para retirar a vítima do automóvel.

Para agilizar a transferência a um hospital de Campo Mourão, foi acionado o helicóptero do Samu. O veículo ficou destruído.

Informações e fotos: Goionews