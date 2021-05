Incêndio causa danos a residência em Campo Mourão

Uma residência pegou fogo na madrugada desta quarta-feira, em Campo Mourão, consumido móveis e causando danos a estrutura do imóvel, que é de alvenaria. O fato foi registrado na rua Apolinário Gorski, quase esquina com a rua João Gustavo Quenhenhen, no Jardim Santa Nilce 2.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, que já haviam tomado conta da casa. De acordo com o sargento Gorski, o fogo estava concentrado principalmente em um quarto. “Tudo indica que o fogo começou nesse quarto, onde havia uma cama e um colchão. No restante da casa havia poucos móveis”, disse o sargento.

A casa estaria sozinha no momento em que o fogo começou. Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros e informaram que o imóvel é ocupado apenas por um morador. O proprietário, que aluga a residência, esteve no local, mas não soube informar a identidade do inquilino. A parte do forro, de PVC e a fiação elétrica foram consumidas pelas chamas.