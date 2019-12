Mulher e criança feridas em acidente com bicicleta

Uma mulher de 30 anos e uma criança de cinco, ficaram feridas após a bicicleta em que estavam, ser atingida em cheio por um veículo GM/Corsa, com placas de Campo Mourão.

O acidente ocorreu no final da tarde desta terça-feira, por volta da 18h30. na rua Jacutinga, quase esquina com a rua Natureza, no jardim Tropical II. O Corsa trafegava pela rua Jacutinga, sentido Tropical I/Tropical II.

A ciclista vinha em sentido contrário, quando ocorreu choque frontal com o veículo. Com o impacto, ela e a criança foram arrastadas por alguns metros, mas apesar do susto, ambas não sofreram ferimentos graves. Elas foram atendidas pelo Siate e encaminhadas ao hospital Pronto Socorro.

O motorista do Corsa, de 28 anos, parou para prestar socorro. Ele informou que a bicicleta estava na contramão e por isso não teria conseguido evitar o choque.