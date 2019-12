Goleiro Potiguar, ex- São José dos Pinhais é o quinto reforço do CM/Futsal

Vem do Rio Grande do Norte o quinto reforço do Campo Mourão Futsal para a temporada 2020. O goleiro potiguar Abner de Lima Targino, de 24 anos, é o último atleta da posição contratado pelo Clube, que já conta com Deivd (remanescente) e Renato (sub-20), ex-Jaclani Futuro, de Marechal Cândido Rondon.

Jovem, mas com bom currículo e grande experiência, Abner começou a carreira no Cruzeiro de Assu (RN), com passagens por Jaraguá do Sul (SC) em 2016, Fk Vitys, da Lituânia em 2016/2017, CAD Guarapuava (PR) em 2018 e por último defendeu o São José dos Pinhais (PR) na Chave Ouro do Paranaense deste ano.

Entre as conquistas foi campeão Potiguar em 2013, Lituânio em 2017 e campeão da Zalgaris Cup, torneio do Leste europeu também em 2017. Goleiro de boa estatura tem 1,79 metros, 80 quilos e característica de chute forte, boa reposição de bola e bom reflexo.

Abner chega para substituir Jhol, que por duas temporadas atuou por Campo Mourão e está se transferindo para Taubaté (SP). Ele é mais um dos novos contratados que se dizem motivados para vestir a camisa tricolor do Campo Mourão. “Estou mesmo muito motivado com esse desafio. Defender um clube da grandiosidade de Campo mourão é o sonho de todo atleta e com certeza acredito que 2020 será um ano de grandes conquistas”, prevê Abner, que se junta aos remanescentes Deivd, Caio, Ernandes, Luiz Fernando, Betinho e Fabinho. E aos novos contratados Renato, Dudu, Café e Kaique.