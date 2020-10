Mulher de 42 anos fica ferida em acidente com motoneta

A condutora de uma motoneta Suzuki Burgman, placa de Campo Mourão, de 42 anos, ficou ferida ao bater na traseira de um veículo GM/Corsa, placas Mercosul.

O acidente ocorreu por volta das 10h30 desta sexta-feira, na avenida Ney Braga, quase esquina com a rua Dr. Luiz Carlos Klank, próximo ao cemitério municipal.

Segundo as informações, os dois veículos seguiam pela Ney Braga, sentido Centro/Asa Leste. O Corsa estava um pouco à frente, quando o motorista de outro carro teria saído da rua Dr. Luis Carlos Klank e atravessado na sua frente.

O motorista do Corsa freou bruscamente para evitar a batida, momento em que a condutora da motoneta não conseguiu segurar e bateu na traseira do automóvel. Com o impacto ela caiu e sofreu ferimentos moderados. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital Pronto Socorro.