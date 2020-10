Jovem mourãoense se destaca na estreia do The Voice Brasil

A nona edição do The Voice Brasil, da Rede Globo, iniciou ontem com a participação de um mourãoense. João Marcelo Prevedel, 22 anos, se apresentou e empolgou os jurados, prometendo ser um dos grandes nomes dessa temporada.

O programa começa com as audições às cegas e já de início, Marcelo conquistou os jurados. Lulu Santos, Michel Teló e Carlinhos Brown viraram suas cadeiras e Lulu foi o escolhido como técnico pelo cantor mourãoense.

Filho da professora Cristina Prevedel e do advogado Marcelo Pereira, João Marcelo cantou a música Watermelon Sugar, de Harry Styles. Recebeu elogios dos jurados pela afinação e timbre de voz e disse que toda sua família tem envolvimento com a arte.

Campo Mourão já teve outra representante de destaque no programa. Carol Biazin, 20 anos, participou da sexta edição em 2017 e chegou à final.