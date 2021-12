Mulher com deficiência auditiva é vitima de atropelamento

Uma mulher com deficiência auditiva de aproximadamente 60 anos foi vítima de um atropelamento, em Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 12h30 desta quarta-feira, na rua Mamborê,, em frente ao Ciscomcam e a 11ª Regional de Saúde.

A vítima foi atropelada por um veículo Honda Fit, dirigido por uma mulher de aproximadamente 55 anos, que transitava pela contramão.

Aquela via possui sentido único, por conta da movimentação de ônibus e ambulâncias de outras cidades que chegam trazendo e levando pacientes da região para atendimento médico no Ciscomcam. A motorista do veículo acabou entrando pela contramão e atropelando a mulher.

Com o impacto, a vítima caiu e precisou ser atendida pelo Corpo de Bombeiros. Com suspeita de fratura em uma das pernas ela foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro. A Polícia Militar também esteve no local e a condutora do veículo deverá ser multada por transitar pela contramão.