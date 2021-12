Polícia Civil promove curso de atualização de armamento e tiro em Campo Mourão

A Polícia Civil do Paraná está promovendo em Campo Mourão o Curso de Armamento e Tiro, para policiais lotados na 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão e também da região de Cianorte. O objetivo é atualizar as técnicas utilizadas e capacitar os servidores.

Todos os policiais civis do Estado passarão pela capacitação. O curso surgiu da necessidade que a instituição tinha em reforçar a capacitação dos servidores. Entre as aulas estão manutenção de armamento, Atendimento Pré-Hospitalar de Combate (APH), treinamento no simulador de tiro e práticas de tiro real.

O treinamento foi idealizado pelo delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Rockembach, e é uma oportunidade para que os servidores atualizem os conhecimentos necessários para o exercício de suas funções policiais.O curso está sendo realizado nesta quarta-feira, no Estande de Tiros, próximo ao frigorífico de aves JBS.

O investigador e instrutor de manutenção de armas no curso de atualização, Sandromar Viana, conta que as aulas são divididas em teóricas e práticas e que todo o passo a passo é ensinado.

“Passamos aos policiais como fazer uma manutenção adequada, a periodicidade, em quais circunstâncias deve fazer a manutenção, como conservar o equipamento e os riscos de falhas mecânicas que a falta de manutenção pode ocasionar na arma de fogo”, afirmou.

Ele fala também sobre a importância da manutenção das armas. “Sabemos que muitas das falhas mecânicas das armas ocorrem por falta a manutenção, por isso a importância dessa instrução”, explicou. O treinamento ocorre em uma “Van Oficina”, toda equipada com o ferramental necessário para a manutenção das armas.

“Somos a primeira instituição em segurança pública do Brasil a contar com uma van como essa, toda equipada para a manutenção das armas. Isso facilita em muito o trabalho, pois não há mais a necessidade de deslocamento à capital para fazer os reparos necessários”, destacou.

A policial civil Gisele Fragoso Veras considerou importante o curso de capacitação, incluindo a manutenção de armas. “Foi muito importante e necessário essa instrução de reciclagem, para que possamos esclarecer dúvidas, relembrar algumas coisas e aprimorar conhecimentos”, disse ela.