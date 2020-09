Mulher capota carro na rodovia BR-487

Uma moradora de Maringá capotou o veículo que dirigia na rodovia BR 487, entre Luiziana e Iretama, próximo à entrada para o Thermas Jurema. O acidente ocorreu no final da tarde desta quinta-feira.

A vítima estava acompanhada de um filho, com idade entre 4 e 5 anos, no Thermas Jurema. No final da tarde, quando retornava para Maringá, ela teria sido fechada por outro veículo na rodovia.

Para evitar a batida, acabou capotando o veículo. A criança estava na cadeirinha e não fiou ferida. A mulher também saiu ilesa. Mesmo assim a equipe do Samu foi ao local para prestar o atendimento. O veículo teve danos de grande monta.