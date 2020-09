Coronavírus faz mais duas vítimas em Campo Mourão e Nova Cantu

A pandemia do coronavírus provocou mais duas mortes nas últimas horas, em Campo Mourão e Nova Cantu. Ambas as pacientes estavam internadas na UTI-Covid do hospital Santa Casa.

A vítima de Campo Mourão é uma mulher de 71 anos, que estava internada desde o dia 16 de agosto. Agora a cidade chega a 36 óbitos pela doença. Já a moradora de Nova Cantu, também vencida pela doença, tinha 72 anos e estava internada desde 1º de setembro.

Foi a primeira morte pelo novo coronavírus no município. Agora a região chega a 102 mortes pelo novo coronavírus, em 21 cidades da Comcam.