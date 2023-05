Mostra Paranaense de Dança atraiu grande público ao Teatro Municipal

Campo Mourão sediou a Mostra Paranaense de Dança nos dias 13 e 14 de maio, no Teatro Municipal, com apoio da Fundação Cultural. Cerca de 200 bailarinos de escolas, academias, grupos independentes, bailarinos e artistas em geral subiram ao palco, para realizarem suas apresentações e tentar garantir uma vaga para a etapa final, que acontecerá em Curitiba entre os dias 9 e 11 de junho.

As etapas da Mostra Paranaense de Dança iniciaram em Curitiba e passaram por Ponta Grossa, Campo Mourão, Toledo e Apucarana. Além a programação, teve apresentação do Balé Teatro Guaira, com o Espetáculo V.I.C.A e Piá. A programação foi gratuita.

Outro destaque da programação foram as oficinas de ballet clássico, jazz, dança contemporânea e fortalecimento para a dança, com uma média de 60 bailarinos aproveitando estas oficinas, que foram ministradas por professores de renome do Paraná.

Duas coreografias da Fundação Cultural de Campo Mourão, foram selecionados para a etapa final que acontece no Teatro Guaira, em Curitiba, sendo: Nosso tempo, coreógrafa: Samantha Andrade e Kalendoscópio, coreógrafa: Jordana Reis. Para o palco alternativo, foram selecionados a Academia Municipal de Ballet, da Fundação Cultural, com 3ª. Variação Odalisca – O Corsário, Te busco liberdade, e Magnético.