Mototaxista fica ferido em acidente

Um mototaxista de 30 anos, ficou ferido ao bater na lateral de um veículo Ford Escort, placas de Embu das Artes (SP). O acidente ocorreu por volta das 09h35 desta segunda-feira, na rua Engenheiro Mercer, esquina com a rua das Gardênias, no jardim Santa Nilce.

Segundo as informações, os dois veículos trafegavam pela Engenheiro Mercer, sentido Santa Nilce ao Cidade Nova. A lisão ocorreu no momento em que o motorista do Escort foi fazer a conversão para acessar a rua das Gardênias.

No mesmo instante, o motociclista foi fazer a ultrapassagem e acabou batendo na porta do automóvel. Na queda, a vítima sofreu ferimentos leves e foi atendido pelo Siate. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro.