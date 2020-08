Tragédia na BR 277: acidente mata oito e fere 30

Oito pessoas morreram e 30 ficaram feridas em um acidente ocorrido na noite deste domingo, na BR-277, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu por volta das 22h30.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a tragédia foi causada por um incêndio às margens da estrada. A fumaça atrapalhou a visibilidade das pistas e gerou o engavetamento de 22 veículos.

O Corpo de Bombeiros encontrou sete pessoas mortas no local. Duas vítimas foram encaminhadas ao hospital em estado grave, cinco feridos estavam com lesões sem risco de morte e outras 16 tiveram ferimentos leves.

O acidente envolveu cinco motocicletas, 15 veículos leves, uma viatura da Polícia Militar e um caminhão. O acidente interditou os dois sentidos da BR-277. As pistas só foram liberadas por volta das 3h desta madrugada.

Cerca de 28 equipes de autoridades foram deslocadas ao local do acidente. Eram 15 carros oficiais das Polícias Militar e Cientifica, Corpo de Bombeiros, concessionária e Polícia Rodoviária Federal, responsáveis pelo inquérito do acidente.

Além disso, 10 ambulâncias e três caminhões de combate a incêndios e resgate. O comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, Coronel Prestes, afirmou que algumas mortes na BR-277 foram geradas após pessoas envolvidas no engavetamento saírem dos seus veículos. Contudo, afirmou que cada uma das fatalidades será extensamente investigada.

Informações: Paraná Portal