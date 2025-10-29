Kombi tomba após colisão na rodovia PR-558, em Campo Mourão

Um acidente entre um VW/Gol e uma Kombi foi registrado no início da noite desta quarta-feira (29), na rodovia PR-558, no cruzamento com a rua Pioneiro Ladislau Lonkoski, no jardim Copacabana, em Campo Mourão.

Segundo informações apuradas no local, a Kombi, ocupada por duas pessoas, seguia pela PR-558 sentido à Perimetral, quando, ao chegar no cruzamento, foi atingida lateralmente por um Gol. A condutora do carro não teria percebido a aproximação do utilitário e acabou cruzando a rodovia no momento da colisão.

Com o impacto, o motorista da Kombi perdeu o controle da direção, e o veículo tombou lateralmente após rodar na pista. Um grande aparato foi montado para atendimento às vítimas, envolvendo equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Apesar da gravidade do acidente, ambos os envolvidos recusaram encaminhamento ao hospital.

Policiais militares do 11º Batalhão auxiliaram na sinalização até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), responsável pelo trecho. As partes envolvidas receberam orientações das equipes de resgate e da Polícia Militar.