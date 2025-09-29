Motorista sofre mal súbito e bate carro em poste no centro de Campo Mourão

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (28) na avenida Comendador Norberto Marcondes, entre as ruas Araruna e Brasil, região central de Campo Mourão.

Segundo informações, o motorista — um homem de aproximadamente 45 a 50 anos — seguia sentido centro–aeroporto quando teria sofrido um mal súbito. Mesmo com a orientação do passageiro, ele perdeu o controle do veículo Santana e colidiu violentamente contra um poste.

O impacto foi tão forte que as portas ficaram travadas. Equipes do SAMU foram acionadas e, apesar da dificuldade de acesso, conseguiram abrir a porta, remover os bancos e realizar o atendimento. O motorista foi encaminhado inconsciente para a Unidade de Pronto Atendimento, onde passou por avaliações médicas.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar os familiares da vítima. O veículo ficou praticamente destruído.