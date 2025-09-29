Programação do Empreende Week foi divulgada e atividades começam no dia 6

Neste final de semana foi divulgada a programação da nona edição do Empreende Week, que será realizado em Campo Mourão no período de 6 a 9 de outubro. Uma vez mais as atividades serão concentradas nas dependências do Mourão Garden Eventos (saída para Maringá) e as inscrições já estão abertas e devem ser feitas pela internet (https://www.sympla.com.br/ evento/empreende-week-2025/ 2897737).

Dos quatro palestrantes de renome nacional que vão participar do evento, os organizadores anunciaram até agora apenas um: Rafael Wisch (CEO da Greenn e referência em tecnologia e empreendedorismo). “Do interior para o mundo – uma história de coragem e inovação” será o tema da sua palestra, marcada para o dia 6, a partir das 20 horas, no palco principal.

A programação da primeira noite inclui ainda: 19 horas – recepção dos participantes com apresentação do Coral da UTFPR/Campo Mourão; 19 horas – Show da Física Mágica (a cargo da UTFPR); 19h30min – cerimônia de abertura; 20 horas – palestra de Rafael Wisch e apresentação do coral da Casa da Cultura. Paralelamente estará funcionando o espaço de alimentação, lazer e networking, com visitação a todos os espaços do evento.

Nos outros três dias, a programação vai se estender durante toda a manhã, tarde e a noite (até às 222h30min). A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória e os organizadores estão solicitando aos participantes a doação de um item de higiene pessoal.

PROGRAMAÇÃO

A programação pode ser consultada no site https://empreendeweek.com.br/. Serão mais de 50 atividades voltadas a públicos de idades e interesses variados, muitas delas inéditas no evento.

Mais de 60 instituições estão mobilizadas na realização do evento que tem à frente o Sebrae, Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Fundação Educere, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos (Sindimetal/Campo Mourão) e a UTFPR. A iniciativa é do Ecossistema de Inovação de Campo Mourão e do Sistema Regional de Inovação (SRI Centro Ocidental).

Como co-realizadores participam: Calvary Impact Hub, Idea5, Sicredi, Centro Universitário Integrado, Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec), Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (Ipplan), Unespar) e o Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam).

O Empreende Week é um dos maiores eventos de ciência, tecnologia, inovação, negócios e empreendedorismo realizados no Paraná.