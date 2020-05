Motorista sem CNH provoca acidente com duas vítimas

O condutor de um veículo GM/Monza, sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação, provocou um acidente de trânsito na tarde deste domingo, em Campo Mourão. A colisão, com um Fiat Palio, ocorreu por volta das 16h, no cruzamento da rua Hideji Kobayashi com a avenida das Torres.

O motorista do Fiat Palio, com placas de Campo Mourão, de 26 anos, trafegava pela avenida das Torres, sentido jardim Cidade Nova à perimetral Tancredo Neves .

Já o condutor do Monza, de 24 anos, seguia pela Hideji Kobayashi e acabou invadindo a preferencial, chocando-se na lateral do Palio. Com o impacto, o motorista do Palio e uma passageira de 27 anos ficaram feridos e foram atendidos pelo Siate.

No Monza, além do motorista, estava uma mulher e uma criança, mas nenhum dos três sofreu ferimentos.