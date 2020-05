Ciclista é atropelado por veículo no jardim Alvorada

O ciclista Marcelo Nunes Pereira, 37 anos, ficou gravemente ferido ao ser atropelado por um veículo GM/Vectra, na tarde deste domingo. O acidente ocorreu por volta das 15h30, na rua João Smoliak, no jardim Alvorada, em Campo Mourão.

Segundo as informações, tanto a bicicleta quanto o Vectra seguiam pela rua João Smoliak, quando o condutor o automóvel acabou batendo no ciclista.

Com o impacto, a vítima foi arremessada no asfalto e sofreu vários ferimentos. Ele foi socorrido pela equipe do Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.

O motorista do Vectra, de 34 anos, havia ingerido bebida alcoólica, 0,43 miligramas de álcool por litro de ar, comprovando a embriaguez. Ele foi encaminhado para a delegacia.