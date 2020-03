Motorista sem CNH foge de acidente e provoca outra batida

O motorista de um GM/Celta, provocou dois acidentes graves no trânsito de Campo Mourão, no início da noite desta terça-feira. A segunda colisão ocorreu quando ele tentava fugir do primeiro acidente, por não ter a Carteira Nacional de Habilitação.

A sequência de acidentes começou no cruzamento da avenida Guilherme de Paula Xavier, com a rua São Paulo, por volta das 19h. O homem de 40 anos, na companhia da esposa de 33, e de duas filhas, de 8 e 11 anos, subia a rua São Paulo, sentido Perimetral/Centro, quando acabou invadindo a preferencial.

A imprudência fez com que ele batesse em um Fiat Uno, com placas de Peabiru, que trafegava pela Guilherme de Paula Xavier. Após a colisão, ele não parou e fugiu em alta velocidade pela avenida Comendador Norberto Marcondes.

No entanto, ao chegar no semáforo, em frente ao Paraná Família, na PR 158, ele acabou entrando na contramão e provocando um outro acidente, desta vez batendo em um Renault Sandero.

Em seguida ele saiu do carro e tentou fugir, mas foi contido por populares que o detiveram até a chegada da polícia. Bastante agitado, ele foi encaminhado para a delegacia.

A filha dele, de oito anos, sofreu ferimentos e foi encaminhada ao hospital pelo Samu. No Fiat Uno, o motorista de 26 anos também estava acompanhado da esposa e de um filho, que estava na cadeirinha. O homem sofreu ferimentos e foi atendido pelo Siate, que o encaminhou ao Pronto Socorro.