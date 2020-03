Veículo furtado em Cianorte é recuperado em Luiziana

A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru recuperou um veículo GM/Vectra, que havia sido furtado em Cianorte. A apreensão ocorreu na tarde desta terça-feira, na rodovia PRC 487, próximo a Luiziana

A equipe fazia uma operação de fiscalização na rodovia e deu ordem de parada ao veículo, o qual não parou. O motorista aumentou a velocidade e foi acompanhado pela viatura da PRE.

Alguns quilômetros depois, o motorista adentrou em uma estrada rural, e abandonou o veículo, fugindo a pé em uma mata próximo a um córrego.

Ao fazer a consulta no veículo, os policiais constataram que o mesmo mantinha placas falsas. Na consulta via chassi, foi confirmado que a placa verdadeira pertencia a um automóvel com queixa de furto datado em 30/11/2019, na cidade de Cianorte.

O veículo foi guinchado e removido até a delegacia de polícia civil de Campo Mourão para serem tomadas as devidas providências.

No interior do veículo ainda foi constatado dois rádios transmissores, sem autorização de uso da Anatel, este possivelmente utilizado como batedores.