Presidente do TJ-PR visita local de construção do novo fórum em CM

O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, esteve em Campo Mourão nesta sexta-feira (26). Com o prefeito Tauillo Tezelli, com o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes e representantes do Judiciário local, o desembargador visitou o terreno onde será construído o novo fórum estadual.

Além da nova sede do fórum, o TJ-PR também vai instalar uma usina fotovoltaica (energia solar) em Campo Mourão, na Vila Guarujá. Para ambos empreendimentos o município cedeu terrenos. Segundo o presidente, a nova sede do fórum está em fase final de ajustes de projetos para iniciar o processo licitatório.

O prefeito Tauillo reforçou a importância da parceria e dos investimentos no município. “Essas obras são uma conquista para a cidade, vão gerar empregos e tornar o município referência no país”, disse o prefeito. Com a construção do novo fórum, o prédio atual deverá ser cedido ao município. O novo fórum será edificado nas proximidades do Parque do Lago.