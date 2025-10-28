Motorista que tombou caminhão na PR-549 morre no hospital

O motorista Sidney Aparecido Carreira Ariano, de 46 anos, que na manhã de ontem foi vítima de um gravíssimo acidente na PR-549, entre Luiziana e o distrito de Bourbônia, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Universitário de Maringá.

Aparecido dirigia um caminhão carregado com ração quando perdeu o controle da direção e tombou às margens da rodovia. Quando as equipes de resgate chegaram ao local o encontraram caído fora do veículo com ferimentos gravíssimos.

Socorrido ainda consciente, ele foi encaminhado para atendimento médico em Luiziana. No início da tarde de ontem, devido a gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida de helicóptero pelo SAMU Aeromédico ao Hospital Universitário de Maringá.

Apesar dos esforços da equipe médica, Aparecido não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no fim da tarde de ontem. Ele morava em Palotina.

