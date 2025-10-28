Faciap outorga certificação prata para a Acicam Mulher

Dentro da programação do 8º Congresso Empresarial Paranaense, realizado no último final de semana, em Foz do Iguaçu, a Acicam Mulher recebeu a certificação prata outorgada pela Federação das Associações Comerciais do Paraná e a Faciap Mulher. O evento aconteceu no Hotel Recanto Cataratas e a cerimônia se constituiu em uma verdadeira celebração do empreendedorismo feminino.

A certificação promove a valorização do planejamento e a execução de projetos locais, destacando as boas práticas de gestão e o fortalecimento do movimento feminino dentro do sistema associativista. A Acicam Mulher, em efetiva atuação há pouco mais de seis meses, foi representada na cerimônia por Karine Corsi – diretora de Eventos. Também o presidente da Acicam, Francisco Viúdes, além da presidente da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental – Cacercopar, Rose Soares (de Mamborê), participaram da solenidade.

DIRETORIA

A Acicam Mulher foi constituída no primeiro ano da gestão de Francisco Viúdes à frente da Acicam e a diretoria do braço feminino da mais antiga entidade empresarial de Campo Mourão está assim constituída: Aline Isolani de Almeida (presidente), Flávia Cristina Alves de Melo (vice-presidente), Giovana Carla Zaganski (Diretora de Comunicação/Marketing), Carolina Sequinel (diretora Tesoureira), Suzana Fiotela Pilon da Silva (diretora secretária) e Jéssica Introvini Tonet (diretora de Projetos).