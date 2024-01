Motorista que atropelou idosos no centro de CM é preso no Lar Paraná

Foi preso nesta sexta-feira, 26, no jardim Lar Paraná, o motorista do Ford Fiesta, que na manhã de ontem atropelou um casal de idosos, no momento em que os mesmos atravessavam a faixa de pedestre, no centro de Campo Mourão.

O acidente ocorreu na avenida Manoel Mendes de Camargo, esquina com a rua Francisco Albuquerque. Após o atropelamento, o motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

O idoso, identificado por Leuco Kovaleck, 70 anos, estava acompanhado da esposa, Idelsi Kovaleck, 66, quando foram atropelados e lançados sobre o asfalto. A mulher ficou gravemente ferida e precisou ser entubada no local pelo Samu. O idoso também foi socorrido em estado grave.

Populares anotaram a placa, e o veículo foi apreendido ainda ontem, abandonado, no conjunto Fortunato Perdoncini. O automóvel pertence à irmã do causador do acidente. Ela contou que o irmão havia saído com o carro sem a sua autorização.

Um trabalho integrado entre as polícias Civil e Militar foi mantido para encontrar o motorista. Nesta sexta, uma equipe da Polícia Civil chegou até ele, no Lar Paraná. O homem foi detido e encaminhado para a delegacia.