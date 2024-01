Farol realiza mobilização contra a dengue

Uma grande mobilização com fiscalização, orientações e limpeza de quintais envolveu moradores da cidade de Farol e do distrito de Martinópolis durante a semana. A campanha com o lema “Essa Luta é de Todos Nós. Ajude a Combater”, realizada com agentes comunitários de Saúde e de Endemias, incentivou ao combate a proliferação do mosquito da dengue (Aedes Aegypti), sendo promovida pelo município de Farol, através da Secretaria de Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Regina Félix, ressalta a importância da participação da comunidade na mobilização, agradecendo a colaboração de todos, que participaram atendendo uma necessidade que é para o bem da coletividade.

Ela lembra que um trabalho constante de vistoria de quintais e orientação de moradores vem sendo realizado pela administração municipal, e que o compromisso da população contra a proliferação do mosquito da dengue é fundamental.